РФ перекидає у порт Маріуполя техніку та військових

У тимчасово захопленому Маріуполі загарбники перекидають у порт техніку та військових.

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Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Військові переміщення. Окупанти задіяли порт для накопичення військової сили", - написав Андрющенко у Telegram.

За словами Андрющенко, уночі зафіксовано переміщення у порт щонайменше восьми одиниць РСЗО та двох систем ППО типу С-300, шести автобусів з військовими та шести вантажівок із боєприпасами.

Він зазначив, що Маріуполь продовжують "накачувати" окупантами.

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