Российская армия потеряла уже 14 200 личного состава

С начала полномасштабного вторжения в Украину Российская Федерация по состоянию на утро 18 марта потеряла 14 200 человек живой силы, около сотни самолетов, более 200 артиллерийских систем.

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Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооружённых сил Украины.

За этот период РФ также потеряла 450 танков, 1448 боевых бронированных машин, 205 артиллерийских систем, 72 реактивных систем залпового огня, 43 средства противовоздушной обороны, 93 самолета и 112 вертолетов.

Кроме того, оккупанты потеряли 879 единиц автомобильной техники, 3 судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, 12 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 11 единиц специальной техники.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", — говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику украинских аграриев. Такие действия оккупантов ставят под угрозу проведение посевной кампании в весенний период.

Тем временем Министерство обороны Украины начало использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система поможет идентифицировать погибших, нападающих и бороться с дезинформацией.