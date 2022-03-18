Російська армія втратила вже 14 200 особового складу

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Російська Федерація станом на ранок 18 березня втратила 14 200 людей живої сили, близько сотні літаків, понад 200 артилерійських систем.

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Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних Сил України.

За цей період РФ також втратила 450 танків, 1448 бойових броньованих машин, 205 артилерійських систем, 72 реактивні системи залпового вогню, 43 засоби протиповітряної оборони, 93 літаки та 112 вертольотів.

Крім того, окупанти втратили 879 одиниць автомобільної техніки, 3 судна, 60 цистерн з паливно-мастильними матеріалами, 12 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 11 одиниць спеціальної техніки.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку українських аграріїв Такі дії окупантів ставлять під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період.

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