Российская армия с начала войны потеряла 466 танков и 95 самолетов – ВСУ

Боевые потери российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по состоянию на утро 19 марта составили около 14 тыс 400 человек личного состава.

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Об этом сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

За этот период российская армия также потеряла 466 танков, 1470 боевых бронированных машин, 213 артиллерийских систем, 72 реактивные системы залпового огня, 44 средства противовоздушной обороны, 95 самолетов и 115 вертолетов.

Кроме того, оккупанты потеряли 914 единиц автомобильной техники, 3 судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, 17 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 11 единиц специальной техники.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику украинских аграриев. Такие действия оккупантов ставят под угрозу проведение посевной кампании в весенний период.

Тем временем Министерство обороны Украины начало использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система поможет идентифицировать погибших, нападающих и бороться с дезинформацией.