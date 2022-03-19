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Російська армія з початку війни втратила 466 танків та 95 літаків – ЗСУ

Російська армія з початку війни втратила 466 танків та 95 літаків – ЗСУ
Знищена ворожа техніка. Фото: ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок 19 березня становили близько 14 тисяч 400 осіб особового складу.

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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

За цей період російська армія також втратила 466 танків, 1470 бойових броньованих машин, 213 артилерійських систем, 72 реактивні системи залпового вогню, 44 засоби протиповітряної оборони, 95 літаків та 115 вертольотів.

Крім того, окупанти втратили 914 одиниць автомобільної техніки, 3 судна, 60 цистерн із пально-мастильними матеріалами, 17 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 11 одиниць спеціальної техніки.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники цілеспрямовано знищують   сільськогосподарську техніку українських аграріїв. Такі дії окупантів ставлять під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період.

Тим часом, Міністерство оборони України почало використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакте". Система допоможе ідентифікувати загиблих, нападників та боротися з дезінформацією.

Автор:
Світлана Манько