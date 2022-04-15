Российские грузовики застряли в пробках, питаясь въехать из Польши до начала действия санкций

Российские и белорусские грузовики застряли в длинных очередях на восточных границах Евросоюза, так как перевозчики пытаются покинуть страны ЕС до того, как в субботу, 16 апреля, начнут действовать санкции против них. Об этом сообщает Financial Times.

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Грузовики находятся в пробке длиной в более 40 км и ждут уже от 3 до 10 дней, чтобы выехать. Глава польской компании ZMPD Ян Бучек сообщил, что в последние дни очередь на погранпереходе Корощин, который находится на пути из Берлина в Москву, достигла 80 км.

"Невозможно, чтобы белорусские и российские грузовики завтра, 16 апреля, смогли выехать с территории Польши", — подчеркнул он.

По данным Управления государственных доходов Польши, ожидание на пункте пропуска Корощин в настоящее время составляет 33 часа, а на более северном пункте пропуска Бобровники — 56 часов.

В издании отмечают, что, так как сотрудники таможни проводят строгие проверки грузовиков, все не смогут вовремя пересечь границу и рискуют быть арестованными властями.

В апреле ЕС ввел санкции, запрещающие грузовикам из Росси и Беларуси, въезжать или оставаться в странах Евросоюза, за исключением транспортных средств, перевозящих продукты питания, лекарства, почту и энергоносители. Санкции были частью последней попытки ЕС наказать Россию за ее вторжение в Украину.

Тем временем страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против России с "нефтяными опциями". В ближайшее время министры иностранных дел обсудят дальнейшие шаги по ужесточению мер против России из-за ее военной агрессии против Украины.