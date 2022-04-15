Російські вантажівки застрягли у заторах, намагаючись в'їхати з Польщі до початку дії санкцій

Російські та білоруські вантажівки застрягли у довгих чергах на східних кордонах Євросоюзу, оскільки перевізники намагаються залишити країни ЄС до того, як у суботу, 16 квітня, почнуть діяти санкції проти них. Про це повідомляє Financial Times.

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Вантажівки перебувають у пробці довжиною понад 40 км і чекають вже від 3 до 10 днів, щоб виїхати. Голова польської компанії ZMPD Ян Бучек повідомив, що останніми днями черга на прикордонному переході Корощин, який знаходиться на шляху з Берліна до Москви, досягла 80 км.

"Неможливо, щоб білоруські та російські вантажівки завтра, 16 квітня, змогли виїхати з території Польщі", - наголосив він.

За даними Управління державних доходів Польщі, очікування на пункті пропуску Корощин нині становить 33 години, а на північному пункті пропуску Бобровники — 56 годин.

У виданні зазначають, що оскільки працівники митниці проводять суворі перевірки вантажівок, всі не зможуть вчасно перетнути кордон і ризикують бути заарештованими владою.

У квітні ЄС запровадив санкції, що забороняють вантажівкам з Росії та Білорусі в'їжджати або залишатися в країнах Євросоюзу, за винятком транспортних засобів, що перевозять продукти харчування, ліки, пошту та енергоносії. Санкції були частиною останньої спроби ЄС покарати Росію за вторгнення в Україну.

Тим часом країни ЄС розпочали роботу над шостим пакетом санкцій проти Росії із "нафтовими опціями". Найближчим часом міністри закордонних справ обговорять подальші кроки щодо посилення заходів проти Росії через її військову агресію проти України.