Российские военные должны быть выведены с территории Приднестровья, - Майя Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что российские военные должны быть выведены с территории Приднестровья, поскольку они нарушают нейтралитет республики.

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Об этом Майя Санду сказала во время выступления перед Европарламентом в среду, 18 мая.

Говоря о ситуации с безопасностью в регионе, глава молдавского государства отметила, что на данный момент нет непосредственной угрозы, что Молдова будет втянута в войну.

"Приднестровский конфликт - это еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся. Мы остаемся привержены мирному разрешению этого конфликта, которое полностью сохранит суверенитет Республики Молдова и территориальную целостность внутри наших международно признанных границ", - сказала Санду.

Она добавила, что Молдова в любом случае будет придерживаться принципа нейтралитета, однако, чтобы быть по-настоящему нейтральным государством, Россия должна вывести Оперативную группу своих войск с территории республики.

"Российское присутствие в Приднестровском регионе в корне нарушает наш нейтралитет и нашу независимость", - считает президент Молдовы.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду 26 апреля призвала мирным путем решить приднестровский конфликт. А также заявила, что не планирует блокаду Приднестровья. Кроме этого, Санду критически оценила оборонные возможности Молдовы.