Російські військові мають бути виведені з території Придністров'я, - Майя Санду

Президент Молдови Майя Санду заявила, що російські військові мають бути виведені з території Придністров'я, оскільки вони порушують нейтралітет республіки.

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Про це Майя Санду сказала під час виступу перед Європарламентом у середу, 18 травня.

Говорячи про ситуацію з безпекою в регіоні, глава молдавської держави наголосила, що наразі немає безпосередньої загрози, що Молдова буде втягнута у війну.

"Придністровський конфлікт - це ще одна проблема, з якою ми стикаємося. Ми залишаємося прихильними до мирного вирішення цього конфлікту, який повністю збереже суверенітет Республіки Молдова та територіальну цілісність усередині наших міжнародно визнаних кордонів", - сказала Санду.

Вона додала, що Молдова в будь-якому разі дотримуватиметься принципу нейтралітету, однак, щоб бути по-справжньому нейтральною державою, Росія має вивести Оперативну групу своїх військ із території республіки.

"Російська присутність у Придністровському регіоні докорінно порушує наш нейтралітет і нашу незалежність", - вважає президент Молдови.

Нагадаємо, президент Молдови Майя Санду 26 квітня закликала мирним шляхом вирішити придністровський конфлікт. А також заявила, що не планує блокаду Придністров'я. Окрім цього Санду критично оцінила оборонні можливості Молдови.