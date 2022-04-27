Ситуація у Придністров'ї: Санду критично оцінила оборонні можливості Молдови

Президент Молдови Майя Санду вважає, що у країні не приділяли необхідної уваги створенню боєздатної армії, повідомляє NewsMaker.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Політичний клас не приділяв достатньо уваги розвитку оборонних можливостей Молдови, які могли б протистояти нинішнім випробуванням", — заявила президент на церемонії, присвяченій 30-річчю Генштабу Національної армії.

Вона пообіцяла докласти зусиль, щоб модернізувати армію Молдови та національну систему оборони.

"Зараз, коли прямо на кордоні йде війна, ми це чудово розуміємо. Інвестиції в армію необхідні, це важливо для держави, інфраструктури, безпеки", — наголосила Санду.

Нагадаємо, що ввечері 25 квітня Міністерство внутрішніх справ невизнаної ПМР повідомило, що у будівлі Міністерства держбезпеки в Тирасполі сталося кілька вибухів унаслідок обстрілу з гранатомета. Постраждалих не було.

Вранці 26 квітня МВС ПМР повідомило про два вибухи у селищі Маяк, де розташований Придністровський радіотелецентр.