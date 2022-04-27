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Ситуація у Придністров'ї: Санду критично оцінила оборонні можливості Молдови
Президент Молдови Майя Санду вважає, що у країні не приділяли необхідної уваги створенню боєздатної армії, повідомляє NewsMaker.
"Політичний клас не приділяв достатньо уваги розвитку оборонних можливостей Молдови, які могли б протистояти нинішнім випробуванням", — заявила президент на церемонії, присвяченій 30-річчю Генштабу Національної армії.
Вона пообіцяла докласти зусиль, щоб модернізувати армію Молдови та національну систему оборони.
"Зараз, коли прямо на кордоні йде війна, ми це чудово розуміємо. Інвестиції в армію необхідні, це важливо для держави, інфраструктури, безпеки", — наголосила Санду.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що ввечері 25 квітня Міністерство внутрішніх справ невизнаної ПМР повідомило, що у будівлі Міністерства держбезпеки в Тирасполі сталося кілька вибухів унаслідок обстрілу з гранатомета. Постраждалих не було.
Вранці 26 квітня МВС ПМР повідомило про два вибухи у селищі Маяк, де розташований Придністровський радіотелецентр.