Ситуация в Приднестровье: Санду критически оценила оборонные возможности Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду считает, что в стране не уделяли необходимого внимания созданию боеспособной армии, сообщает NewsMaker.

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"Правда в том, что политический класс не уделял достаточно внимания развитию оборонных возможностей Молдовы, которые могли бы противостоять нынешним испытаниям", — заявила президент на церемонии, посвященной 30-летию Генштаба Национальной армии.

Она пообещала приложить усилия, чтобы модернизировать армию Молдовы и национальную систему обороны.

"Сейчас, когда прямо на границе идет война, мы это прекрасно понимаем. Инвестиции в армию необходимы, это важно для государства, инфраструктуры, безопасности", - подчеркнула Санду.

Напомним, что вечером 25 апреля Министерство внутренних дел непризнанной ПМР сообщило, что в здании Министерства госбезопасности в Тирасполе произошло несколько взрывов вследствие обстрела из гранатомета. Пострадавших не было.

Утром 26 апреля МВД ПМР сообщило о двух взрывах в поселке Маяк, где расположен Приднестровский радиотелецентр.