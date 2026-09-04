Артур Лупашко инвестирует более $3 млн в гостиницу под Одессой: детали сделки

Ribas Hotels Group, основателем которой является Артур Лупашко, инвестирует около 150 млн грн в запуск нового сезонного гостиничного комплекса на Каролино-Бугажской косе в Одесской области. Проект предусматривает 66 номеров, ресторан на 135 мест, бар, бассейн и закрытый паркинг. Ожидаемый срок окупаемости инвестиций – около восьми лет.

Об этом Dilo.ua сообщает со ссылкой на эксклюзивный комментарий от пресс-службы Ribas Hotels Group.

Компания приобрела недостроенный гостиничный комплекс, который к началу полномасштабной войны строился именно как гостиничный объект. По словам представителей Ribas Hotels Group, приобретение готового здания вместо земельного участка позволяет существенно сократить сроки запуска проекта.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 150 млн. грн. По расчетам компании, это около 2,27 млн. грн. инвестиций на один номер. Примерная стоимость строительства и обустройства составит 75-100 тыс. грн за кв.м.

Что предполагает проект

Отель состоит из 66 номеров четырех категорий: Standard, Standard+, Junior Suite и Suite.

Кроме номерного фонда, проект предусматривает: ресторан на 135 посадочных мест, бар, бассейн, закрытый паркинг, завтраки, минибар, пляжный сервис, услуги аниматора и няни.

Важной составляющей бизнес-модели должно стать ресторанное направление, поскольку гостиница рассчитана не только на доходы от номерного фонда, но и дополнительное потребление гостей.

Отель будет работать только летом

Проект сезонный. Финансовая модель предполагает получение основной выручки в течение трех летних месяцев – июня, июля и августа.

В остальные девять месяцев гостиницу планируют консервировать. В то же время, часть операционных расходов будет сохраняться в течение всего года.

По базовому сценарию средний ADR (средняя суточная стоимость проданного номера) в летний сезон составляет 8 938 грн, а средняя загрузка – 69%.

Помесячный прогноз компании:

июнь – ADR 7041 грн, загрузка 55%;

июль – ADR 9603 грн, загрузка 75%;

август – ADR 9608 грн, загрузка 76%.

Ожидаемый срок окупаемости проекта, согласно финансовой модели, составляет около восьми лет.

Почему Каролино-Бугаз

Одним из ключевых аргументов в пользу локации в компании называют сочетание курортного потенциала и относительно быстрой автомобильной доступности из Одессы.

Каролино-Бугаз расположен примерно в 45-60 минутах езды на автомобиле от Одессы. Кроме того, примерно в 300 метрах от будущего отеля расположена железнодорожная остановка.

Особым преимуществом компания считает природные характеристики косы: широкие пляжи, невысокую плотность застройки и относительно небольшое количество гостиничных объектов.

По оценке Ribas Hotels Group, Каролино-Бугаз остается одним из наиболее привлекательных вариантов для создания курортного продукта в Одесской области с учетом логистики и текущих условий безопасности.

Покупка недостройки вместо строительства с нуля

Первоначально компания рассматривала возможность приобретения свободного земельного участка и строительства новой гостиницы. Однако такой сценарий предполагал бы более длительный срок реализации.

По оценке компании, только проектирование, получение разрешительной документации и строительство нового объекта заняли бы не менее двух лет. После этого потребовалось бы еще примерно 9-12 месяцев на ремонт, комплектацию и оборудование гостиницы.

В результате Ribas Hotels Group избрала приобретение уже построенного до войны здания, спроектированного под гостиничный комплекс, и продолжение его реализации.

"Мы выбрали быстрый путь к запуску гостиницы – покупку здания, которое до войны было построено под гостиницу, и продолжение проекта", – отмечают в компании.

Таким образом, новый объект должен совместить относительно быстрый запуск с масштабом, достаточным для создания полноценного курортного продукта, а основой финансовой модели станут высокие летние ADR, загрузка номерного фонда и ресторанная выручка.

Общий объем инвестиций в проект – 150 млн грн, номерной фонд – 66 номеров, запланированный период работы – три летних месяца в год, прогнозируемый срок окупаемости – около восьми лет.

Напомним, в августе 2026 года более половины всего предложения долгосрочнойаренды в Одессе сосредоточено в Приморском районе. Наибольшим спросом пользуются 1- и 2-комнатные квартиры, а цены за год выросли почти во всех сегментах.