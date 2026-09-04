Артур Лупашко інвестує понад $3 млн у готель під Одесою: деталі угоди

Ribas Hotels Group, засновником якої є Артур Лупашко, інвестує близько 150 млн грн у запуск нового сезонного готельного комплексу на Кароліно-Бугазькій косі в Одеській області. Проєкт передбачає 66 номерів, ресторан на 135 місць, бар, басейн та критий паркінг. Очікуваний строк окупності інвестицій – близько восьми років.

Про це Dilo.ua повідомляє з посиланням на ексклюзивний коментар від пресслужби Ribas Hotels Group.

Компанія придбала недобудований готельний комплекс, який до початку повномасштабної війни будувався саме як готельний об’єкт. За словами представників Ribas Hotels Group, придбання готової будівлі замість земельної ділянки дозволяє суттєво скоротити терміни запуску проєкту.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт оцінюється у 150 млн грн. За розрахунками компанії, це близько 2,27 млн грн інвестицій на один номер. Орієнтовна вартість будівництва та облаштування становитиме 75-100 тис. грн за кв.м.

Що передбачає проєкт

Готель матиме 66 номерів чотирьох категорій: Standard, Standard+, Junior Suite та Suite.

Крім номерного фонду, проєкт передбачає: ресторан на 135 посадкових місць, бар, басейн, критий паркінг, сніданки, мінібар, пляжний сервіс, послуги аніматора та няні.

Важливою складовою бізнес-моделі має стати ресторанний напрям, оскільки готель розрахований не лише на доходи від номерного фонду, а й на додаткове споживання гостей.

Готель працюватиме лише влітку

Проєкт є сезонним. Фінансова модель передбачає отримання основної виручки протягом трьох літніх місяців – червня, липня та серпня.

У решту дев’ять місяців готель планують консервувати. Водночас частина операційних витрат зберігатиметься протягом усього року.

За базовим сценарієм, середній ADR (середня добова вартість проданого номера) у літній сезон становить 8 938 грн, а середнє завантаження – 69%.

Помісячний прогноз компанії:

червень – ADR 7 041 грн, завантаження 55%;

липень – ADR 9 603 грн, завантаження 75%;

серпень – ADR 9 608 грн, завантаження 76%.

Очікуваний строк окупності проєкту, згідно з фінансовою моделлю, становить близько восьми років.

Чому Кароліно-Бугаз

Одним із ключових аргументів на користь локації в компанії називають поєднання курортного потенціалу та відносно швидкої автомобільної доступності з Одеси.

Кароліно-Бугаз розташований приблизно за 45-60 хвилин їзди автомобілем від Одеси. Крім того, приблизно за 300 метрів від майбутнього готелю розташована залізнична зупинка.

Окремою перевагою компанія вважає природні характеристики коси: широкі пляжі, невисоку щільність забудови та відносно невелику кількість готельних об’єктів.

За оцінкою Ribas Hotels Group, Кароліно-Бугаз залишається одним із найбільш привабливих варіантів для створення курортного продукту в Одеській області з огляду на логістику та поточні безпекові умови.

Купівля недобудови замість будівництва з нуля

Спочатку компанія розглядала можливість придбання вільної земельної ділянки та будівництва нового готелю. Однак такий сценарій передбачав би значно довший термін реалізації.

За оцінкою компанії, лише проєктування, отримання дозвільної документації та будівництво нового об’єкта зайняли б щонайменше два роки. Після цього знадобилося б ще приблизно 9-12 місяців на ремонт, комплектацію та обладнання готелю.

У результаті Ribas Hotels Group обрала придбання вже збудованої до війни будівлі, спроєктованої під готельний комплекс, і продовження її реалізації.

“Ми обрали найшвидший шлях до запуску готелю – купівлю будівлі, яка до війни була збудована під готель, та продовження проєкту”, – зазначають у компанії.

Таким чином, новий об’єкт має поєднати відносно швидкий запуск із масштабом, достатнім для створення повноцінного курортного продукту, а основою фінансової моделі стануть високий літній ADR, завантаження номерного фонду та ресторанна виручка.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт – 150 млн грн, номерний фонд – 66 номерів, запланований період роботи – три літні місяці на рік, прогнозований строк окупності – близько восьми років.

Нагадаємо, у серпні 2026 року понад половина всієї пропозиції довготривалої оренди в Одесі зосереджена у Приморському районі. Найбільший попит мають 1- та 2-кімнатні квартири, а ціни за рік зросли майже в усіх сегментах.