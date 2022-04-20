Российские военные планируют наступление на Лиман и продолжают штурмовать Марьинку, — Генштаб

В Луганской области российские военные пытаются войти вглубь населенного пункта Попасная. После попыток штурма Рубежного и Северодонецка враг получил 130 раненых.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов российской авиацией с территории Беларуси. В Брестской и Гомельской областях белорусы обустраивают позиции и наблюдательные посты. На Северском направлении признаков подготовки россиян к новому наступлению нет, однако враг охраняет участки украинско-российской границы в усиленном режиме. Там тоже строятся опорные пункты.

“На Слобожанском направлении враг перегруппируется и продолжает частичную блокировку Харькова. На Изюмском направлении россияне пытались наступать в направлении пунктов Сулиговка и Дубровно. На Донецком и Таврическом направлениях российские кафиры продолжают обстрелы позиций украинских войск. Бои ведутся в районах пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг планирует наступление на населенный пункт Лиман и продолжает штурмовать Марьинку", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 10 атак российских оккупантов, уничтожены 12 танков, 28 единиц бронированной, 2 единицы автомобильной техники и 1 артиллерийская система. Основные усилия противник сосредотачивается на захвате Мариуполя, а также продолжает штурмовать завод "Азовсталь".

На Южнобужском направлении боевые действия в районе населенного пункта Александровка. Из Харьковской области из-за тяжелых потерь кафиры вывели батальонную тактическую группу 237 танкового полка 20 армии Западного военного округа.

Напомним, 19 апреля 2022 года, на Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления украинских войск враг понес потери и отступил.