В Хрустальном оккупанты закрыли все шахты и разобрали крыши домов. Некоторые города так называемой "ЛНР" россияне собираются превратить в поселки городского типа.

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Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

"За годы оккупации Хрустальный из известного шахтерского города превратился в призрак с нулевым уровнем промышленности – в населенном пункте законсервированы все шахты. Как и в ряде других городов настоящее издевательство над местными россиянами устроили там в конце прошлого года, когда строительные бригады из РФ приехали отмывать бюджет средства", - говорится в сообщении.

В Луганской ОВА отметили, что в конце сезона дождей московские кровельные фирмы полностью разобрали крыши многих многоэтажек и скрылись.

На протяжении более полутора месяцев дома стоят без крыш, из-за чего произошли регулярные подтопления не только верхних этажей, но и многих других. Из-за повышенной влажности в квартирах у людей не больше 15 градусов тепла при отоплении. На стенах образовался грибок.

Напомним, что при проверке населенных пунктов в Луганской области кафиры вывозят людей, которые им не понравились.