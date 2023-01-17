У Хрустальному на Луганщині російські загарбники закрили всі шахти

У Хрустальному окупанти закрили всі шахти та розібрали дахи будинків. Деякі міста так званої "ЛНР" росіяни збираються перетворити на селища міського типу.

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Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

"За роки окупації Хрустальний із відомого шахтарського міста перетворився на примару з нульовим рівнем промисловості – в населеному пункті законсервовані всі шахти. Як і в низці інших міст справжнє знущання з місцевих жителів росіяни влаштували там наприкінці минулого року, коли будівельні бригади з РФ приїхали відмивати бюджетні кошти", - йдеться в повідомленні.

У Луганській ОВА зазначили, що наприкінці сезону дощів московські покрівельні фірми повністю розібрали дахи багатьох багатоповерхівок та втекли.

Упродовж більше ніж півтора місяців будинки стоять без дахів, через що сталися регулярні підтоплення не тільки верхніх поверхів, а й багатьох інших. Через підвищену вологість в квартирах у людей не більше 15 градусів тепла за наявності опалення. На стінах утворився грибок.

Нагадаємо, що при перевірці населених пунктів на Луганщині окупанти вивозять людей, які їм не сподобалися.