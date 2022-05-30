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Российское командование держит в заложниках семьи воюющих в Украине оккупантов, - ГУР
В западном военном округе РФ семьям офицеров запретили покидать территорию страны.
Об этом сообщает разведка Украины.
В случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач их жен и детей угрожают переселять в отдаленные регионы РФ.
"Командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужчины наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Разведка Украины намерена обнародовать список военных преступников – военнослужащих вертолетной эскадрильи 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа
Напомним, что контрнаступление Украины на Херсонском направлении вынудило оккупантов занять оборонительные позиции.