Російське командування тримає в заручниках сім'ї окупантів, що воюють в Україні, - ГУР

У західному військовому окрузі РФ сім'ям офіцерів заборонили залишати територію країни.

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Про це повідомляє розвідка України.

У разі відмови окупантів від виконання бойових завдань їхніх дружин та дітей загрожують переселяти у віддалені регіони РФ.

"Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька сімей військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном, поки їх чоловіки наносять ракетні та бомбові удари на Слобожанському напрямі", - йдеться у повідомленні.

Розвідка України має намір оприлюднити список військових злочинців – військовослужбовців вертолітної ескадрильї 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу

Нагадаємо, що контрнаступ України на Херсонському напрямку змусив окупантів зайняти оборонні позиції.