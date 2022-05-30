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Російське командування тримає в заручниках сім'ї окупантів, що воюють в Україні, - ГУР
У західному військовому окрузі РФ сім'ям офіцерів заборонили залишати територію країни.
Про це повідомляє розвідка України.
У разі відмови окупантів від виконання бойових завдань їхніх дружин та дітей загрожують переселяти у віддалені регіони РФ.
"Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька сімей військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном, поки їх чоловіки наносять ракетні та бомбові удари на Слобожанському напрямі", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Розвідка України має намір оприлюднити список військових злочинців – військовослужбовців вертолітної ескадрильї 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу
Нагадаємо, що контрнаступ України на Херсонському напрямку змусив окупантів зайняти оборонні позиції.