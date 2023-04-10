Россия может использовать новые иранские дроны

Новый иранский дрон-камикадзе Me'raj-532 может быть доставлен в Россию, которая использует его для обстрелов украинской территории, считают в Силах обороны юга.

Об этом сказала спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"По всей вероятности, что они могут быть в Украине. Мы понимаем, что на фоне определенной нехватки ракет, критического их количества, доведенный до такой крайности враг может выискивать новые средства поражения, в том числе договариваться с партнерами о таких поставках", - сказала Гуменюк. .

Она сказала, что украинские защитники ищут способы противодействия, специалисты изучают заявленные характеристики этого дрона.

Спикер отметила, что качество беспилотников, применяемых Россией в Украине, снизилось. По ее мнению, влияют санкции, но все же нельзя недооценивать врага.

"Сбор информации в таком случае говорит о том, что враг выискивает новые способы поражения на дистанции. Они собирают информацию о том, какое поражение будет наиболее эффективным", – сказала Гуменюк.

По ее данным, наблюдается активизация беспилотных летательных аппаратов вдоль линии фронта вдоль побережья. Это говорит о том, что могут быть подготовлены какие-то атаки.

Напомним, ранее в Иране заявили об успешном испытании нового дрона-камикадзе Me'raj-532, способного взрывать цели на расстоянии до 450 км. Этот беспилотный летательный аппарат оснащен поршневым двигателем, имеет рабочую высоту 3,6 км и может находиться в воздухе до 3 часов. Также он может поражать цели с высокой точностью боеголовки весом 50 килограммов и может слетать с автомобиля.