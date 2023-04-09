Иран заявил об испытаниях нового дрона-камикадзе: что известно (ФОТО)

В Иране заявили об успешном испытании нового дрона-камикадзе Me'raj-532, способного подрывать цели на расстоянии до 450 км.

Об этом сообщает агентство Tasnim News.

Этот беспилотный летательный аппарат оснащен поршневым двигателем, имеет рабочую высоту 3,6 км и может находиться в воздухе до 3 часов. Также он может поражать цели с высокой точностью боеголовки весом 50 килограммов и может слетать с автомобиля.

Кроме того, Me'raj-532 можно собрать и подготовить к полету "легко и быстро", что является подходящим вариантом для быстрого реагирования на определенную ситуацию.

Глава Научно-исследовательского подразделения Сухопутных Сил КСИР Али Кухестани заявил, что иранские военные планируют привлечь больше беспилотников-камикадзе для различных миссий, выполняющих подразделения сухопутных сил КСИР.

#IRGC Ground Force has developed a new suicide drone that can detonate targets within a range of 450 kilometers, an offical said.https://t.co/28i1cXPbgw pic.twitter.com/31lG1GLoAw — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 9, 2023

Напомним, главной военной покупкой России в Иране стали беспилотники Shahed, которыми страна-агрессор атакует Украину. О первом их применении российскими оккупантами стало известно в сентябре 2022 года.

Из-за этого отношения Украины и Ирана достаточно напряженные. Осенью 2022 года МИД Украины лишило аккредитации иранского посла. А СБУ открыла уголовное производство касательно поставок иранского оружия в РФ.

В ноябре 2022 года министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян впервые признал поставки дронов России, но заявил, что это было якобы еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и в небольших количествах.

В том же месяце представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что стране-агрессору не хватает своих запасов оружия, поэтому она договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет.