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Иран заявил об испытаниях нового дрона-камикадзе: что известно (ФОТО)
В Иране заявили об успешном испытании нового дрона-камикадзе Me'raj-532, способного подрывать цели на расстоянии до 450 км.
Об этом сообщает агентство Tasnim News.
Этот беспилотный летательный аппарат оснащен поршневым двигателем, имеет рабочую высоту 3,6 км и может находиться в воздухе до 3 часов. Также он может поражать цели с высокой точностью боеголовки весом 50 килограммов и может слетать с автомобиля.
Кроме того, Me'raj-532 можно собрать и подготовить к полету "легко и быстро", что является подходящим вариантом для быстрого реагирования на определенную ситуацию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Глава Научно-исследовательского подразделения Сухопутных Сил КСИР Али Кухестани заявил, что иранские военные планируют привлечь больше беспилотников-камикадзе для различных миссий, выполняющих подразделения сухопутных сил КСИР.
Напомним, главной военной покупкой России в Иране стали беспилотники Shahed, которыми страна-агрессор атакует Украину. О первом их применении российскими оккупантами стало известно в сентябре 2022 года.
Из-за этого отношения Украины и Ирана достаточно напряженные. Осенью 2022 года МИД Украины лишило аккредитации иранского посла. А СБУ открыла уголовное производство касательно поставок иранского оружия в РФ.
В ноябре 2022 года министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян впервые признал поставки дронов России, но заявил, что это было якобы еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и в небольших количествах.
В том же месяце представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что стране-агрессору не хватает своих запасов оружия, поэтому она договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет.