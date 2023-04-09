Іран заявив про випробування нового дрона-камікадзе: що відомо (ФОТО)

В Ірані заявили про успішне випробування нового дрона-камікадзе Me’raj-532, що здатний підривати цілі на відстані до 450 км.

Про це повідомляє агентство Tasnim News.

Як зазначається, цей безпілотний літальний апарат оснащений поршневим двигуном, має робочу висоту 3,6 км і може перебувати в повітрі до 3 годин. Також він може вражати цілі з високою точністю боєголовкою вагою 50 кілограмів і може злітати з автомобіля.

Крім того, Me’raj-532 можна зібрати та підготувати до польоту "легко та швидко", що є підходящим варіантом для швидкого реагування на певну ситуацію.

Голова Науково-дослідного підрозділу Сухопутних Сил КВІР Алі Кухестані заявив, що іранські військові планують залучити більше безпілотників-камікадзе для різних місій, які виконують підрозділи сухопутних сил КВІР.

#IRGC Ground Force has developed a new suicide drone that can detonate targets within a range of 450 kilometers, an offical said.https://t.co/28i1cXPbgw pic.twitter.com/31lG1GLoAw — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 9, 2023

Нагадаємо, найголовнішою військовою покупкою Росії в Ірані стали безпілотники Shahed, якими країна-агресорка атакує Україну. Про перше їх застосування російськими окупантами стало відомо у вересні 2022 року.

Через це відносини України та Ірану досить напружені. Восени 2022 року МЗС України позбавило акредитації іранського посла. А СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранської зброї в РФ.

У листопаді 2022 року міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян вперше визнав постачання дронів Росії, але заявив, що це було нібито ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та в невеликих кількостях.

Того ж місяця представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що країні-агресорці не вистачає своїх власних запасів зброї, тому вона домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет.