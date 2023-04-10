Росія може використовувати нові іранські дрони

Новий іранський дрон-камікадзе Me’raj-532 може бути доставлений в Росію, яка використає його для обстрілів української території, вважають в Силах оборони півдня.

Про це сказала речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Цілком ймовірно, що вони можуть бути в Україні. Ми розуміємо, що на тлі певної нестачі ракет, критичної їх кількості, доведений до такої межі ворог може вишукувати нові засоби ураження, в тому числі домовлятися з партнерами про такі поставки", - сказала Гуменюк.

Вона сказала, що українські захисники шукають способи протидії, фахівці вивчають заявлені характеристики цього дрону.

Речниця зазначила, що якість безпілотників, які Росія застосовує в Україні, знизилася. На її думку, впливають санкції, але все ж таки не можна недооцінювати ворога.

"Збір інформації в такому випадку говорить про те, що ворог вишукує нові способи ураження на дистанції. Вони збирають інформацію про те, яке ураження буде найбільш ефективним", - сказала Гуменюк.

За її даними, спостерігається активізація безпілотних літальних апаратів уздовж лінії фронту, уздовж узбережжя. Це говорить про те, що можуть бути підготовлені якісь атаки.

Нагадаємо, раніше в Ірані заявили про успішне випробування нового дрона-камікадзе Me’raj-532, що здатний підривати цілі на відстані до 450 км. Як зазначається, цей безпілотний літальний апарат оснащений поршневим двигуном, має робочу висоту 3,6 км і може перебувати в повітрі до 3 годин. Також він може вражати цілі з високою точністю боєголовкою вагою 50 кілограмів і може злітати з автомобіля.