Россия продолжает использовать недостаточно подготовленные добровольческие и резервные силы, - ISW

По данным института изучения войны (ISW), Россия продолжает использовать недостаточно подготовленные добровольческие и резервные силы для усиления своих текущих операций.

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Резервисты российской артиллерии проходят обучение обращению со старыми гаубицами Д-20.

Также резервисты сосредоточились на обучении обращению с ручным оружием, несмотря на то, что, как сообщается, до их развертывания оставалось всего несколько дней.

На кадрах из социальных сетей также было замечено, как российские войска перебрасывают российские добровольческие и резервные части на танках Т-80БВ (вариант 1985 года выпуска, в отличие от модернизированных Т-80 БВМ, стоящих на вооружении 1-й гвардейской танковой армии) и бронетранспортерах БМП-1, которые в значительной степени были заменены БМП-2.

Дополнительные кадры в социальных сетях показали, что российские войска перевозят танки Т-80БВ, снятые со склада в Московской области 9 июня.

Напомним, что по состоянию на 14 июня в Северодонецке Луганской области ситуация крайне тяжелая. Штурм города продолжается уже много дней. Артиллерией противник разрушает до основания многоэтажки и объекты промышленности.