Росія продовжує використовувати недостатньо підготовлені добровольчі та резервні сили, - ISW

За даними інституту вивчення війни (ISW), Росія продовжує використовувати недостатньо підготовлені добровольчі та резервні сили для посилення своїх поточних операцій.

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Резервісти російської артилерії проходять навчання поводженню зі старими гаубицями Д-20.

Також резервісти зосередилися на навчанні з ручною зброєю, незважаючи на те, що, як повідомляється, до їх розгортання залишалося лише кілька днів.

На кадрах із соціальних мереж також було помічено, як російські війська перекидають російські добровольчі та резервні частини на танках Т-80БВ (варіант 1985 року випуску, на відміну від модернізованих Т-80 БВМ, що стоять на озброєнні 1-ї гвардійської танкової армії) та бронетранспортерах БМП-1, які значною мірою були замінені на БМП-2.

Додаткові кадри у соціальних мережах показали, що російські війська перевозять танки Т-80БВ, зняті зі складу у Московській області 9 червня.

Нагадаємо, що станом на 14 червня у Сєвєродонецьку на Луганщині ситуація вкрай важка. Штурм міста продовжується вже багато днів. Артилерією противник руйнує вщент багатоповерхівки та об'єкти промисловості.