Россия становится изолированной. Союзникам Украины понравились сигналы Китая на переговорах в Джидде

Западные страны и Украина надеялись, что состоявшийся в течение 5-6 августа саммит в Джидде поможет еще больше изолировать Россию и заручиться поддержкой Украины среди стран, которые еще не объявили позицию по вторжению. При этом европейские дипломаты считают, что само присутствие Китая на встрече показывает, что Россия становится все более изолированной.

Об этом пишет The Financial Times.

Один европейский дипломат сказал, что Китай стал "конструктивным". По словам европейских чиновников, Китай дал сигнал о своей готовности участвовать в дальнейших международных переговорах по урегулированию конфликта в Украине и примет участие в следующей встрече.

Ввиду того, что Пекин после начала полномасштабной войны так и не осудил военную агрессию Кремля и продолжал с Россией партнерские отношения, теперь его политика несколько изменилась. В Пекине стремится показать, что они "не с Россией".

"Простое присутствие Китая свидетельствует о том, что Россия становится все более и более изолированной", – сказал дипломат.

Другой европейский дипломат сказал, что все делегаты выразили широкую поддержку того, что уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины должно быть основой любого мирного урегулирования.

Издание пишет, что в России возмущены тем, что страна не получила приглашение на саммит и считают, что Москва должна быть вовлечена в переговоры, чтобы любое предложение о прекращении войны имело шанс сработать.

Участники договорились создать рабочие группы по темам мирного плана президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов, включающих глобальную продовольственную безопасность, ядерную безопасность, экологическую безопасность, гуманитарную помощь и освобождение заключенных.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил в воскресенье, что переговоры были положительными.

"У нас были очень продуктивные консультации по принципам, на которых должен быть построен справедливый и крепкий мир. Все участники продемонстрировали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и неприкосновенности территориальной целостности государств", - сказал он.