Росія стає ізольованою. Союзникам України сподобалися сигнали Китаю на переговорах у Джидді

Західні країни та Україна сподівалися, що саміт у Джидді, який відбувся протягом 5-6 серпня допоможе ще більше ізолювати Росію та заручитися підтримкою України серед країн, які ще не оголосили позицію щодо вторгнення. При цьому, європейські дипломати вважають, що сама лише присутність Китаю на зустрічі показує, що Росія стає все більше ізольованою.

Про це пише The Financial Times.

Один європейський дипломат сказав, що Китай став "конструктивним". За словами європейських чиновників, Китай дав сигнал про свою готовність брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання конфлікту в Україні і візьме участь у наступній такій зустрічі.

Зважаючи не те, що Пекін після початку повномасштабної війни так і не засудив військову агресію Кремля і продовжував з Росією партнерські відноси, тепер його політика дещо змінилася. У Пекіні прагне показати, що вони "не з Росією".

"Проста присутність Китаю свідчить про те, що Росія стає все більш і більш ізольованою", – сказав дипломат.

Інший європейський дипломат сказав, що всі делегати висловили широку загальну підтримку того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути основою будь-якого мирного врегулювання.

Видання пише, що у Росії обурені тим, що країна не отримала запрошення на саміт і вважають, що Москва має бути залучена до переговорів, щоб будь-яка пропозиція щодо припинення війни мала шанс спрацювати.

Учасники домовилися створити робочі групи за темами мирного плану президента України Володимира Зеленського з 10 пунктів, які включають глобальну продовольчу безпеку, ядерну безпеку, екологічну безпеку, гуманітарну допомогу та звільнення в’язнів.

Глава офісу Зеленського Андрій Єрмак заявив у неділю, що переговори були позитивними.

"У нас були дуже продуктивні консультації щодо принципів, на яких має бути побудований справедливий і міцний мир. Усі учасники продемонстрували відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та недоторканності територіальної цілісності держав", - сказав він.