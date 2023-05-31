Россия теряет инициативу: разведка Британии оценила ситуацию на фронте

Российские оккупационные войска с начала мая все чаще уступают инициативу в войне и вынуждены реагировать на действия Украины, а не двигаться к своим военным целям.

Об этом сообщает разведка Британии.

Аналитики напомнили, что в течение мая Россия 20 ночей наносила односторонние удары беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами по Украине.

Однако, как отмечают в разведке, Россия не имела значительных успехов в достижении своих целей: нейтрализации усовершенствованной украинской системы ПВО и уничтожения украинских сил.

На местах РФ передислоцировала силы безопасности, чтобы реагировать на нападения партизан на западе России.

В оперативном плане российское командование, вероятно, пытается создать резервные силы и разместить их там, где, по их мнению, произойдет украинская контратака. Однако это, вероятно, было подорвано тем, что незадействованные силы были направлены на восполнение пробелов на линии фронта вокруг Бахмута", - говорится в сообщении.

Ранее разведка Британии сообщала, что Россия с начала мая возобновила частые ракетные атаки и все чаще во время них стала запускать невооруженные разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По информации аналитиков, Россия, скорее всего, прибегла к такой тактике, пытаясь получить более своевременную оценку боевых убытков иулучшить наведение на цель