Росія втрачає ініціативу: розвідка Британії оцінила ситуацію на фронті

Російські окупаційні війська з початку травня все частіше поступаються ініціативою у війні й змушені реагувати на дії України, а не рухатись до власних військових цілей.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Аналітики нагадали, що протягом травня Росія 20 ночей завдавала односторонніх ударів безпілотними літальними апаратами та крилатими ракетами по Україні.

Проте, як зазначають у розвідці, Росія не мала значних успіхів у досягненні своїх ймовірних цілей: нейтралізації вдосконаленої української системи ППО та знищення українських сил.

На місцях РФ передислокувала сили безпеки, щоб реагувати на напади партизанів на заході Росії.

"В оперативному плані російське командування, ймовірно, намагається створити резервні сили і розташувати їх там, де, на їхню думку, відбудеться українська контратака. Однак це, ймовірно, було підірвано тим, що незадіяні сили натомість були направлені на заповнення прогалин на лінії фронту навколо Бахмута", - йдеться у повідомленні.

Раніше розвідка Британії повідомляла, що Росія з початку травня відновила часті ракетні атаки і все частіше під час них стала запускати неозброєні розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА). За інформацією аналітиків, Росія, швидше за все, вдалася до такої тактики, намагаючись отримати більш своєчасну оцінку бойових збитків і покращити наведення на ціль.