Россия увеличила военные расходы на 2023 год - британская разведка

Военные расходы России в 2023 году возрастут более чем на 40%. Об этом сообщает разведка Британии.

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Отмечается, что 16 ноября Россия осуществила самый большой в истории выпуск долговых обязательств за один день, привлекая 820 млрд рублей (13,6 млрд долларов). Это важно для России, поскольку выпуск долговых обязательств является ключевым механизмом поддержки расходов на оборону, значительно увеличившихся после вторжения в Украину.

"Объявленные расходы России на "национальную оборону" на 2023 год запланированы на уровне примерно 5 триллионов рублей (84 миллиарда долларов), что более чем на 40% превышает предыдущий бюджет на 2023 год, объявленный в 2021 году", – говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что выпуск долговых обязательств стоит дорого в периоды неопределенности.

"Размер этого аукциона, скорее всего, указывает на то, что министерство финансов России оценивает текущие условия как относительно благоприятные, но ожидает в следующем году все более неопределенную налогово-бюджетную ситуацию", - говорится в сообщении.

Напомним, представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что европейские санкции влияют на экономику России, она откатилась на тридцать лет назад.