Росія збільшила військові витрати на 2023 рік - британська розвідка

Військові витрати Росії у 2023 році зростуть більш ніж на 40%. Про це повідомляє розвідка Британії.

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Зазначається, що 16 листопада Росія здійснила найбільший в історії випуск боргових зобов'язань за один день, залучивши 820 млрд рублів (13,6 млрд доларів). Це важливо для Росії, оскільки випуск боргових зобов'язань є ключовим механізмом підтримки видатків на оборону, які значно збільшились після вторгнення в Україну.

"Оголошені витрати Росії на "національну оборону" на 2023 рік заплановані на рівні приблизно 5 трильйонів рублів (84 мільярди доларів), що більш ніж на 40% перевищує попередній бюджет на 2023 рік, оголошений в 2021 році", - йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що випуск боргових зобов'язань коштує дорого в періоди невизначеності.

"Розмір цього аукціону, швидше за все, вказує на те, що міністерство фінансів Росії оцінює поточні умови як відносно сприятливі, але очікує наступного року на все більш невизначену податково-бюджетну ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що європейські санкції впливають на економіку Росії, вона відкотилася на тридцять років назад.