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Росія збільшила військові витрати на 2023 рік - британська розвідка
Військові витрати Росії у 2023 році зростуть більш ніж на 40%. Про це повідомляє розвідка Британії.
Зазначається, що 16 листопада Росія здійснила найбільший в історії випуск боргових зобов'язань за один день, залучивши 820 млрд рублів (13,6 млрд доларів). Це важливо для Росії, оскільки випуск боргових зобов'язань є ключовим механізмом підтримки видатків на оборону, які значно збільшились після вторгнення в Україну.
"Оголошені витрати Росії на "національну оборону" на 2023 рік заплановані на рівні приблизно 5 трильйонів рублів (84 мільярди доларів), що більш ніж на 40% перевищує попередній бюджет на 2023 рік, оголошений в 2021 році", - йдеться у повідомленні.
У розвідці наголосили, що випуск боргових зобов'язань коштує дорого в періоди невизначеності.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Розмір цього аукціону, швидше за все, вказує на те, що міністерство фінансів Росії оцінює поточні умови як відносно сприятливі, але очікує наступного року на все більш невизначену податково-бюджетну ситуацію", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що європейські санкції впливають на економіку Росії, вона відкотилася на тридцять років назад.