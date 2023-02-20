На фоне визита Байдена Россия вывела в Черное море 7 кораблей вместе с ракетоносителем

По состоянию на 20 февраля на боевом дежурстве в Черном море находится семь российских кораблей, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.

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"В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп - 4 ракет. В Азовском море - 1 вражеский корабль", - говорится в сообщении.

Согласно ему, в Средиземном море по состоянию на 20 февраля на боевом дежурстве находится 10 российских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

За сутки, в интересах России, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

- к Азовскому морю – 21 судно, из них 10 судов двигались из пролива Босфор;

- к Черному морю – 4 судна, из них 1 судно продолжили движение в направлении пролива Босфор;

Инфографика: пресс-служба ВМС ВСУ

Напомним, за сутки 19 февраля Вооруженные силы Украины уничтожили 820 российских военных. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года по состоянию на утро 2023 года потери российской армии составили 143 680 человек.

Напомним также, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл с визитом в Украину.