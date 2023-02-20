На фоні візиту Байдена Росія вивела в Чорне море 7 кораблів разом з ракетоносієм

Станом на 20 лютого на бойовому чергуванні в Чорному морі знаходиться сім російських кораблів, один з яких є носієм крилатих ракет “Калібр”. Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил України.

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"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 4 ракет. В Азовському морі – 1 ворожий корабель", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, у Середземному морі станом на 20 лютого на бойовому чергуванні знаходиться 10 російських кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

- до Азовського моря – 21 судно, з них 10 суден рухались з протоки Босфор;

- до Чорного моря – 4 судна, з них 1 судно продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

Інфографіка: прес-служба ВМС ЗСУ

Нагадаємо, За добу 19 лютого Збройні сили України знищили 820 російських військових. Таким чином від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року станом на ранок 2023 року втрати російської армії склали 143 680 осіб

Нагадаємо також, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув з візитом до України.