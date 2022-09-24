Россияне массово раздают повестки крымским татарам

Крымские татары вынуждены уезжать из оккупированного Крыма потому, что не хотят воевать против своей страны и убивать украинцев.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает "Украинская правда".

Так, из всех врученных в Крыму повесток 80% получили именно крымские татары.

Людей забирают из домов в военкоматы, но никто не хочет участвовать в войне против своей страны, ехать и убивать украинцев. Поэтому киримлы вынуждены выезжать с полуострова. Люди уезжают в ближайшие пограничные страны с Россией: Грузию, Казахстан, Армению и Беларусь.

Правозащитники "Крым SOS" отмечают, что мобилизация крымских татар может привести к геноциду. По их оценкам, крымские татары получили около 90% повесток в Крыму.

Напомним, что Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России.