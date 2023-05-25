Россияне милитаризовали остров Джарылгач: в Генштабе ВСУ сообщили детали

Российские оккупанты милитаризовали остров Джарылгач в Черном море. В частности, они разместили там около 300 захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В частности, оккупанты разместили на острове около 300 российских военнослужащих и 15 лодок иностранного производства, которые были похищены у местного населения", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот Google карты.

Напомним, российские оккупационные войска 19 мая засыпали переправу на остров Джарылгач, чтобы соединить его с оккупированной материковой частью Херсонской области. Как сообщали в Генштабе ВСУ, рашисты сделали это для того, чтобы более интенсивно использовать природоохранную территорию национального парка для военных нужд.