Росіяни мілітарізували острів Джарилгач: у Генштабі ЗСУ повідомили деталі

Російські окупанти мілітарізували острів Джарилгач у Чорному морі. Зокрема, вони розмістили там близько 300 загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Зокрема, окупанти розмістили на острові близько 300 російських військовослужбовців та 15 човнів іноземного виробництва, що були викрадені у місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

Фото: скріншот Google карти.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 19 травня засипали переправу до острова Джарилгач, щоб з’єднати його з окупованою материковою частиною Херсонської області. Як повідомляли у Генштабі ЗСУ, рашисти зробили це для того, щоб більш інтенсивно використовувати природоохоронну територію національного парку для військових потреб.