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Россияне обстреляли Гуляйполе Запорожской области: шесть человек получили осколочные ранения
Армия Российской Федерации обстреляла город Гуляйполе в Запорожской области. В результате обстрела была повреждена гражданская инфраструктура, шесть человек пострадали.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
Отмечается, что в результате российской военной агрессии шесть человек получили осколочные ранения. В органы полиции поступило семь сообщений о последствиях артиллерийских обстрелов.
"Да, с 4 на 5 июня враг попал по многоэтажкам и частным домам гуляйпольцев. От ракетных попаданий во многих помещениях произошло возгорание, взрывной волной выбило окна и двери. Также у людей повреждены гаражные помещения и другие хозяйственные здания", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме жилья граждан, российские захватчики обстреляли и другие объекты местной инфраструктуры. Поврежден местный стоматологический кабинет и продовольственный магазин. Помещения остались с разрушенными крышами, разбитыми стенами и выбитыми окнами.
Напомним, вечером 31 мая российские войска обстреляли поселок Камышеваха, недалеко от Запорожья. На частные дома и гражданскую инфраструктуру поселка с 18 до 20 часов "российские снаряды сыпались без остановки".