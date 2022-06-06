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Політика
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Росіяни обстріляли Гуляйполе Запорізької області: шестеро осіб отримали осколкові поранення

Гуляйполе, Запорізька область, Запоріжжя, війна в Україні, вибиті вікна
Фото: Запорізька ОВА

Армія Російської Федерації обстріляла місто Гуляйполе у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу було пошкоджено цивільну інфраструктуру, шестеро осіб постраждали. 

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Про це повідомили у Запорізькій ОВА. 

Зазначається, що внаслідок російської військової агресії шестеро осіб отримали осколкові поранення. До органів поліції надійшло сім повідомлень про наслідки артилерійського обстрілу. 

"Так, з 4 на 5 червня ворог поцілив по багатоповерхівках та приватних будинках гуляйпільців. Від ракетних влучень в багатьох приміщеннях відбулося займання, вибуховою хвилею повиносило вікна та двері. Також у людей пошкоджено гаражні приміщення та інші господарчі будівлі", - йдеться у повідомленні. 

Окрім помешкань громадян, російські загарбники обстріляли й інші об’єкти місцевої інфраструктури. Пошкоджено місцевий стоматологічний кабінет та продовольчу крамницю. Приміщення залишилися зі зруйнованими дахами, потрощеними стінами та вибитими вікнами.

Фото 2 — Росіяни обстріляли Гуляйполе Запорізької області: шестеро осіб отримали осколкові поранення
Фото 3 — Росіяни обстріляли Гуляйполе Запорізької області: шестеро осіб отримали осколкові поранення

Нагадаємо, ввечері 31 травня російські війська обстріляли селище Комишуваха, що неподалік Запоріжжя. На приватні будинки та цивільну інфраструктуру селища з 18 до 20 години "російські снаряди сипалися без зупину".

Автор:
Анастасія Дєдковська