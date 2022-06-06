Росіяни обстріляли Гуляйполе Запорізької області: шестеро осіб отримали осколкові поранення

Армія Російської Федерації обстріляла місто Гуляйполе у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу було пошкоджено цивільну інфраструктуру, шестеро осіб постраждали.

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Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Зазначається, що внаслідок російської військової агресії шестеро осіб отримали осколкові поранення. До органів поліції надійшло сім повідомлень про наслідки артилерійського обстрілу.

"Так, з 4 на 5 червня ворог поцілив по багатоповерхівках та приватних будинках гуляйпільців. Від ракетних влучень в багатьох приміщеннях відбулося займання, вибуховою хвилею повиносило вікна та двері. Також у людей пошкоджено гаражні приміщення та інші господарчі будівлі", - йдеться у повідомленні.

Окрім помешкань громадян, російські загарбники обстріляли й інші об’єкти місцевої інфраструктури. Пошкоджено місцевий стоматологічний кабінет та продовольчу крамницю. Приміщення залишилися зі зруйнованими дахами, потрощеними стінами та вибитими вікнами.

Нагадаємо, ввечері 31 травня російські війська обстріляли селище Комишуваха, що неподалік Запоріжжя. На приватні будинки та цивільну інфраструктуру селища з 18 до 20 години "російські снаряди сипалися без зупину".