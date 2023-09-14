Россияне вывезли с оккупированных территорий Запорожской области 40 тысяч тонн озимой пшеницы

Российская оккупационная администрация продолжает незаконно использовать украинские недра и земельные ресурсы для собственного обогащения. По данным захватчиков, они уже собрали 40 тысяч тонн озимой пшеницы из 17 тысяч гектаров оккупированной территории.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Согласно сообщению партизан, механизм получения зерна россиянами смотрится достаточно просто. Фермеры должны передавать всю свою продукцию "Государственному зерновому оператору" по цене, которая значительно ниже рыночной стоимости.

Затем это зерно незаконно переходит в собственность гауляйтеров и других структур, которые перепродают его по рыночным ценам, получая огромную прибыль за счет этой разницы.

В общей сложности, по состоянию на конец сентября оккупанты уже украли 3,7 млн ​​тонн украинского зерна, из них, 1,4 млн тонн - в Запорожье. Все это зерно отбирается россиянами у фермеров почти за бесценок.