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Росіяни вивезли із окупованих територій Запорізької області 40 тисяч тонн озимої пшениці
Російська окупаційна адміністрація продовжує незаконно використовувати українські надра та земельні ресурси для власного збагачення. За даними загарбників, вони вже зібрали 40 тисяч тонн озимої пшениці з 17 тисяч гектарів окупованої території.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Згідно з повідомленням партизан, механізм отримання зерна росіянами виглядає досить просто. Фермери повинні передавати всю свою продукцію "Державному зерновому оператору" за ціною, яка значно нижча за ринкову вартість.
Потім це зерно незаконно переходить у власність гауляйтерів і інших структур, які перепродують його за ринковими цінами, отримуючи величезний прибуток за рахунок цієї різниці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Загалом, станом на кінець вересня окупанти вже вкрали 3,7 млн тонн українського зерна, з них, 1,4 млн тонн - на Запоріжжі. Все це зерно відбирається росіянами у фермерів майже за безцінь.