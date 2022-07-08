СБУ инициировала арест украинских активов "Газпрома", "Роснефти" и "Росатома"

Служба безопасности Украины собрала доказательства, которые позволили наложить арест на корпоративные права и недвижимость 11 предприятий, принадлежащих "Роснефти", "Росатому" и "Газпрому". Арестовано активы на общую сумму 2,1 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Также наложен арест на 46 объектов недвижимости этих компаний. Часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны РФ против Украины, а также на финансирование деятельности ДРГ.

Фактические владельцы хотели переписать активы на подставных лиц, чтобы сохранить контроль над ними, но их вовремя разоблачили. Отметим, что начато уголовное расследование по ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются комплексные меры по изъятию заблокированных активов в пользу Украины. Мероприятия по выявлению предприятий, контролируемых РФ, проводили сотрудники СБУ и Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора", — добавили в СБУ.

Ранее в Харьковские области по инициативе СБУ арестованы активы российских компаний более чем на 40 млн грн. Речь идет о 13 частных предприятиях, косвенно способствующих военной агрессии РФ против Украины.