СБУ ініціювала арешт українських активів "Газпрому", "Роснафти" та "Росатому"

Служба безпеки України зібрала докази, які дозволили накласти арешт на корпоративні права та нерухомість 11 підприємств, що належать "Роснафті", "Росатому" та "Газпрому". Заарештовано активи на загальну суму 2,1 млрд. грн.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Також накладено арешт на 46 об'єктів нерухомості цих компаній. Частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни РФ проти України, а також на фінансування діяльності ДРН.

Фактичні власники хотіли переписати активи на підставних осіб, щоб зберегти контроль за ними, але їх вчасно викрили. Зазначимо, що розпочато кримінальне розслідування за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

"Продовжуються комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь України. Заходи щодо виявлення підприємств, контрольованих РФ, проводили співробітники СБУ та Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", - додали в СБУ.

Раніше в Харківські області з ініціативи СБУ заарештовано активи російських компаній більш ніж на 40 млн грн. Йдеться про 13 приватних підприємств, що побічно сприяють військовій агресії РФ проти України.