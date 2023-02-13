СБУ сообщила о подозрении участнику шоу "Україна має талант", возглавлявшему оккупационную администрацию Боровой

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области заочно сообщило о подозрении в коллаборационной деятельности 59-летнему харьковчанину Сергею Агаркову, занимавшему должность руководителя российской оккупационной военно-гражданской администрации поселка Боровая Харьковской области. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

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"Еще с начала 2014 года будущий коллаборант был сторонником так называемого "русского мира". Во время Революции Достоинства он активно участвовал в акциях Антимайдана в Харькове, выступал с антиукраинскими лозунгами, а затем уехал в Россию, где продолжил заниматься пропагандистской деятельностью против Украины", - указывают в СБУ,

В июне злоумышленник по собственному согласию был назначен россиянами заместителем оккупационного "мэра" Балаклеи, но уже через месяц "пошел на повышение" и добровольно возглавил Боровскую ВГА оккупантов.

Отмечается, что с июля по сентябрь он регулярно проводил совещания с руководителями предприятий и учреждений, оставшихся на оккупированной территории, а также выполнял другие организационно-распорядительные функции в незаконном органе власти российско-оккупационных войск.

В СБУ также напоминают, что Агарков стал известен в 2010 году благодаря участию в телешоу "Україна має талант", где показывал трюки, демонстрируя неуязвимость своего тела, в частности, к топору, гвоздям и огню.

"Находясь на временно оккупированной территории, мужчина постоянно кичился своей, как он считал, большой популярностью в шоу-бизнесе. Ввиду этого он даже придумал себе "артистический" позывной - "Факир", который использовал для законспирированного общения с оккупантами", - говорят в спецслужбе.

По ее данным, накануне деоккупации коллаборант покинул Боровую вместе с российскими солдатами и сейчас скрывается от украинского правосудия на неподконтрольных территориях.

Следователи сообщили ему о подозрении по части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности в незаконных органах власти на оккупированной территории). Продолжаются комплексные меры по установлению места нахождения мужчины и привлечению его к ответственности.