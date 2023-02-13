СБУ повідомила про підозру учаснику шоу "Україна має талант", що очолював окупаційну адміністрацію Борової

Управління Служби безпеки України в Харківській області заочно повідомило про підозру в колабораційній діяльності 59-річному харків'янину Сергію Агаркову, що який обіймав посаду керівника російської окупаційної військово-цивільної адміністрації селища Борова Харківської області. Про це йдеться у повідомленні спецслужби.

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"Ще з початку 2014 року майбутній колаборант був прихильником так званого "русского мира". Під час Революції Гідності він брав активну участь в акціях Антимайдану у Харкові, виступав з антиукраїнськими гаслами, а потім виїхав до Росії, де продовжив займатися пропагандистською діяльністю проти України", - вказують в СБУ,

У червні зловмисник з власної згоди був призначений росіянами заступником окупаційного "мера" Балаклії, але вже за місяць "пішов на підвищення" і добровільно очолив Борівську ВЦА окупантів.

Зазначається, що з липня до вересня він регулярно проводив наради з керівниками підприємств та установ, що залишилися на окупованій території, а також виконував інші організаційно-розпорядчі функції у незаконному органі влади російсько-окупаційних військ.

В СБУ також нагадують, що Агарков став відомим у 2010 році завдяки участі у телешоу "Україна має талант", де показував трюки, демонструючи невразливість свого тіла, зокрема, до сокири, швяхів та полум'я.

"Перебуваючи на тимчасово окупованій території, чоловік постійно хизувався своєю, як він вважав, великою популярністю в шоу-бізнесі. З огляду на це він навіть вигадав собі "артистичний" позивний - "Факір", який використовував для законспірованого спілкування з окупантами", - кажуть у спецслужбі.

За її даними, напередодні деокупації колаборант втік з Борової разом з російськими солдатами і наразі переховується від українського правосуддя на непідконтрольних територіях.

Слідчі оголосили йому підозру за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади у незаконних органах влади на окупованій території). Тривають комплексні заходи для встановлення місця перебування чоловіка та притягнення його до відповідальності.