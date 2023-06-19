СБУ сообщила о подозрении заммэра Чернигова: попробовал нажиться на трансформаторе для ТЭЦ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в масштабной коррупции заместителю Черниговского городского головы по деятельности исполнительных органов совета.

Как говорится в сообщении ведомства, чиновник организовал схему присвоения бюджетных денег на закупке нового трансформатора для местной ТЭЦ, которая была повреждена в результате российских обстрелов весной 2022 года. По данным следствия, для реализации махинации фигурант скоординировал свои преступные действия с руководством компании-поставщика.

Уже в июле оборудование было приобретено по стоимости, которая вдвое превышала рыночную. При этом ущерб государству составил более 30 миллионов гривен, что было подтверждено судебно-товароведческой и судебно-экономической экспертизами, которые проводил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

СБУ инкриминирует чиновнику часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в размере 32 миллиона гривен.

В мэрии Чернигова есть несколько человек с указанной должностью, однако, судя по фото из суда, опубликованному Офисом генерального прокурора, который осуществляет процессуальное руководство в этом деле, речь идет о Викторе Геращенко.

Отметим, что именно последний до того, как стать в 2021 году заместителем городского головы, являлся главой правления предприятия "Облтеплокоммунэнерго".