СБУ повідомила про підозру заступнику мера Чернігова: спробував нажитися на трансформаторі для ТЕЦ

Служба безпеки України повідомила про підозру в масштабній корупції заступнику Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Як ідеться в повідомленні відомства, посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатора для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських обстрілів навесні 2022 року. За даними слідства, для реалізації оборудки фігурант скоординував свої злочинні дії з керівництвом компанії-постачальника.

Вже в липні обладнання було придбане за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову. При цьому збитки державі сягнули понад 30 мільйонів гривень, що було підтверджено судово-товарознавчою і судово-економічною експертизами, які проводив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

СБУ інкримінує чиновнику частину 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 32 мільйона гривень.

В мерії Чернігова декілька осіб з зазначеноє посадою, але, судячи з фото з суду, опублікованого Офісом генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у цій справі, йдеться про Віктора Геращенка.

Зазначимо, що саме останній до того, як стати в 2021 році заступником міського голови, був головою правління підприємства "Облтеплокомуненерго".