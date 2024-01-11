Сийярто приедет в Украину, чтобы устроить встречу Орбана и Зеленского

29 января в Ужгороде министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто проведет встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом пишет "Радио свобода" со ссылкой на комментарий спикера украинского МИД Олега Николенко.

"Ключевыми темами станут организация встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для продвижения важных для Украины решений в Европейском Союзе и комплексного развития двусторонних отношений", – говорит Николенко.

Согласно сообщению, в МИД также подтвердили, что к встрече должен присоединиться глава Офиса президента Андрей Ермак, который 28 декабря уже провел телефонный разговор с Сийярто и также состоялся в контексте возможной встречи между президентом Зеленским и премьер-министром Орбаном.

"Если все пойдет хорошо, мы встретимся с украинским коллегой, с министром Кулебой в Ужгороде, чтобы увидеть, может ли встреча на высоком уровне помочь ситуации", - сказал Сийярто местному изданию ATV .

Напомним, информация о том, что одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен посетить Украину после того, как будут исполнены все предпосылки для этого, появилась еще в начале марта прошлого года.