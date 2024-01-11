Сійярто приїде до України щоб влаштувати зустріч Орбана і Зеленського

29 січня в Ужгороді міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто проведе зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою, щоб організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це пише "Радіо свобода" з посиланням на коментар речника українського МЗС Олега Ніколенко.

"Ключовими темами стануть організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана задля просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин", – каже Ніколенко.

Згідно з повідомленням, в МЗС також підтвердили, що до зустрічі має долучитися голова Офісу президента Андрій Єрмак, який 28 грудня вже провів телефонну розмову із Сійярто і вона також відбулася в контексті можливої зустрічі між президентом Зеленським і прем'єр-міністром Орбаном.

"Якщо все піде добре, ми зустрінемося з українським колегою, з міністром Кулебою в Ужгороді, щоб побачити, чи може зустріч на високому рівні допомогти ситуації", - сказав Сійярто місцевому виданню ATV.

Нагадаємо, інформація про те, що одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має намір відвідати Україну після того, як будуть виконані всі передумови для цього, з'явилася ще на початку березня минулого року.