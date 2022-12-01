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Силы обороны в ноябре уничтожили рекордное количество оккупантов: названа цифра

Силы обороны в ноябре уничтожили рекордное количество оккупантов: названа цифра

Силы обороны Украины уничтожили в ноябре наибольшее количество за все время войны российских оккупантов – 16 970 солдат.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

"Новый рекорд Сил нашей Обороны! За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны", - говорится в сообщении.

Фото 2 — Силы обороны в ноябре уничтожили рекордное количество оккупантов: названа цифра

Кроме того, в Минобороны сообщили, какую технику российская армия потеряла в ноябре:

  • танки: 217
  • боевые бронемашины: 376
  • артсистемы: 174
  • РСЗО: 12
  • средства ПВО: 13
  • самолеты: 4
  • вертолеты: 4
  • БПЛА: 147
  • крылатые ракеты: 134
  • автотехника и автоцистерны: 298
  • спецтехника: 9.

Напомним, издание Forbes ранее сообщило, что за девять месяцев Россия потратила на войну $82 млрд – это четверть годового бюджета страны-агрессорки. В следующем году РФ может войну не потянуть.

Автор:
Нина Комащенко