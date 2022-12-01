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Силы обороны в ноябре уничтожили рекордное количество оккупантов: названа цифра
Силы обороны Украины уничтожили в ноябре наибольшее количество за все время войны российских оккупантов – 16 970 солдат.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
"Новый рекорд Сил нашей Обороны! За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Минобороны сообщили, какую технику российская армия потеряла в ноябре:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- танки: 217
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боевые бронемашины: 376
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артсистемы: 174
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РСЗО: 12
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средства ПВО: 13
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самолеты: 4
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вертолеты: 4
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БПЛА: 147
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крылатые ракеты: 134
- автотехника и автоцистерны: 298
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спецтехника: 9.
Напомним, издание Forbes ранее сообщило, что за девять месяцев Россия потратила на войну $82 млрд – это четверть годового бюджета страны-агрессорки. В следующем году РФ может войну не потянуть.