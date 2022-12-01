Силы обороны в ноябре уничтожили рекордное количество оккупантов: названа цифра

Силы обороны Украины уничтожили в ноябре наибольшее количество за все время войны российских оккупантов – 16 970 солдат.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

"Новый рекорд Сил нашей Обороны! За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны сообщили, какую технику российская армия потеряла в ноябре:

танки: 217

боевые бронемашины: 376



артсистемы: 174



РСЗО: 12



средства ПВО: 13



самолеты: 4



вертолеты: 4



БПЛА: 147



крылатые ракеты: 134



автотехника и автоцистерны: 298

спецтехника: 9.



Напомним, издание Forbes ранее сообщило, что за девять месяцев Россия потратила на войну $82 млрд – это четверть годового бюджета страны-агрессорки. В следующем году РФ может войну не потянуть.