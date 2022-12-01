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Сили оборони у листопаді знищили рекордну кількість окупантів: названо цифру

Сили оборони у листопаді знищили рекордну кількість окупантів: названо цифру

Сили оборони України знищили у листопаді найбільшу кількість за весь час війни російських окупантів – 16970 солдатів.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"Новий рекорд Сил нашої Оборони! За листопад було знищено 16970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни", - йдеться у повідомленні.

Фото 2 — Сили оборони у листопаді знищили рекордну кількість окупантів: названо цифру

Крім того, у Міноборони повідомили, яку техніку російська армія втратила у листопаді:

  • танки: 217
  • бойові бронемашини: 376
  • артсистеми: 174
  • РСЗВ: 12
  • засоби ППО: 13
  • літаки: 4
  • гелікоптери: 4
  • БПЛА: 147
  • крилаті ракети: 134  
  • автотехніка та автоцистерни: 298 
  • спецтехніка: 9.

Нагадаємо, видання Forbes раніше повідомило, що за дев'ять місяців Росія витратила на війну $82 млрд – це чверть річного бюджету країни-агресорки. Наступного року РФ може її не потягнути.

Автор:
Ніна Комащенко