Сколько заработал президент США за прошлый год – Джо Байден подал декларацию

Супруги Байденов за прошлый год заработали 579 514 долларов. Президент США и первая леди обнародовали декларацию доходов за 2022 год.

На должности президента Джо Байден в 2022 году получил 400 тысяч долларов. Джилл Байден заработала 82 335 долларов, эти средства первой леди поступили за преподавание английского языка в общественном колледже Северной Виргинии. Остальные доходы семья получила с инвестиционных процентов, пенсионных счетов и социального страхования. Также доход поступил от корпорации, собирающей президентские авторские гонорары.



Согласно опубликованной информации, президент США и первая леди уплатили 137 658 долларов федерального подоходного налога.

Отметим, что в 2021 году Байдены заработали больше, чем в 2022 году – $610,7 тыс.

Впрочем, Джо Байден на посту президента США заработал $378,3 тыс. - это ниже обычного показателя в $400 тыс. Меньшая зарплата связана с тем, что президент вступил на должность не с начала 2021 года, а с 20 января.

В то же время, в октябре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заработал 28 тыс грн, после уплаты налогов - 23 тыс грн, в июне 2021 года - 22,5 тыс грн.